Україна офіційно покарана УЄФА: спортивні підсумки 20 липня

УЄФА офіційно покарав Україну за матч з Сербією, а американський супертяж від удару вилетів з рингу. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 20 липня.

Крім того, Гвоздик поставив хрест на Україні і українка Харлан виграла чемпіонат світу, "заколовши" росіянку. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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