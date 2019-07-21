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Україна офіційно покарана УЄФА: спортивні підсумки 20 липня

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УЄФА офіційно покарав Україну за матч з Сербією, а американський супертяж від удару вилетів з рингу. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 20 липня.

Україна офіційно покарана УЄФА: спортивні підсумки 20 липня

Крім того, Гвоздик поставив хрест на Україні і українка Харлан виграла чемпіонат світу, "заколовши" росіянку. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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