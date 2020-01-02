За пояс Усика: названий кращий нокаут 2019 року

Нокаут від кубинського боксера Юніера Дортікоса (24-1, 22 КО) в бою з американцем Ендрю Табіті (17-1, 13 КО) названий кращим за версією авторитетного порталу Boxingscene.com.

Поєдинок за вакантний пояс чемпіона світу в першій важкій вазі за версією IBF, яким раніше володів Олександр Усик, пройшов у рамках півфіналу 2-го сезону Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) 15 червня у Ризі (Латвія).

У кінці десятого раунду Дортікос забійним ударом із правої вирубав Табіті. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам ще раз помилуватися цією "гарматою".

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Відзначимо, що на тому вечорі боксу в другому півфіналі WBSS перемогу здобув латвійський боксер Майріс Бріедіс, якого називали найскладнішим суперником Усика.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше був визначений кращий нокаут за підсумками 2019 року за версією авторитетного видання The Ring.

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