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24 листопада • оновлено в 13:01
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Уайлдер - Ортіс: з'явилося відео убивчого нокауту

Уайлдер - Ортіс: з'явилося відео убивчого нокауту
Зустрічей пройшла в ніч на 24 листопада
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Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Деонтей Уайлдер (41-0-1, 40 КО) не залишив жодних шансів кубинцеві Луїсу Ортису (31-1, 26 КО).

Матч-реванш знаменитих боксерів пройшов в ніч з 23 на 24 листопада на арені MGM Grand і завершився потужним нокаутом. Американський супертяж весь бій відсиджувався в захисті і практично не атакував, але в 7-му раунді зловив опонента убивчим правим боковим.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, перший бій між цими бійцями пройшов на початку березня 2018 року і завершився перемогою американця нокаутом в десятому раунді.

раніше нокаут Деонтея Уайлдера, який жорстко вирубав канадця Бермейна Стіверна під час захисту чемпіонського пояса за версією WBC, був визнаний кращим за версією Premier Boxing Champions.

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Автор
Максим Богданов
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