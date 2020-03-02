Уайлдер Ф'юрі 3: Боб Арум назвав дату бою

Промоутер Василя Ломаченка з компанії Top Rank Боб Арум заявив, що третій бій між американцем Деонтеєм Уайлдером і британцем Тайсоном Ф'юрі відбудеться 18 липня.

"Ми усвідомили, що ця дата підходить каналам ESPN і FOX, оскільки це мертвий сезон для спорту. До того моменту пройде плей-офф НБА, бейсбольна ліга буде в стадії міжсезоння, а американського футболу ще не буде. Час просто ідеальний. Так само думають і в готелі "MGM Grand"", – заявив Арум в інтерв'ю ESPN.

Деонтей Уайлдер проти Тайсона Ф'юрі talkSPORT

За його словами, в контракті прописано, що третій поєдинок повинен пройти в Лас-Вегасі, Лос-Анджелесі або Нью-Йорку, але в цю пору року саме Лас-Вегас виглядає найбільш підходящим варіантом.

Відзначимо, що Уайлдер прийняв рішення скористатися опцією реваншу, яка прописана в угоді між боксерами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американець озвучив несподівану причину поразки у другому поєдинку проти Тайсона Ф'юрі.

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