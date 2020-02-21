Головна Новини
21 лютого • оновлено в 16:22
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

Уайлдер – Ф'юрі 2: стало відомо, скільки зароблять боксери

Читати матеріал російською

Спортивна комісія штату Невада оголосила офіційні гонорари Деонтея Уайлдера і Тайсона Ф'юрі за матч-реванш. Обидва боксери зароблять по 5 мільйонів доларів.

Як повідомляє агентство ESPN, також кожен з них гарантовано отримає не менше 25 мільйонів в рамках додаткових виплат плюс відсоток від проданих трансляцій поєдинку в форматі pay-per-view. Крім того, з'явилася інформація про гонорари боксерів, які проведуть бої в андеркарді. Найбільшу суму, яка складе 300 тисяч доларів, отримає мексиканець Емануель Наваррете за чемпіонський бій у другій найлегшій вазі за версією WBO проти Джео Сантісіми.

Деонтей Уайлдер і Тайсон Ф'юрі

Деонтей Уайлдер і Тайсон Ф'юрі

Pinterest

Нагадаємо, що реванш між американським і британським боксерами відбудеться 22 лютого в Лас-Вегасі на арені "MGM Grand".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Спортивна комісія штату Невада оголосила про незвичну заборону Деонтею Вайлдеру і Тайсону Ф'юрі перед боєм.

Дізнайся першим, коли Суркіс продасть «Динамо» у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "реванш Уайлдер – Ф'юрі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
реванш Уайлдер – Ф'юрі
Особи
Тайсон Ф'юрі Деонтей Уайлдер
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Орландо Мэджик
VS
Даллас Маверикс
Победа Далласа с форой в -4,5 очка
1.95 Сделать ставку
Вашингтон Уизардз
VS
Кливленд Кавальерс
Победа Кливленда с форой в +5,5 очка
1.85 Сделать ставку
Стив Джонсон
VS
Милош Раонич
Победа Милоша Раонича с форой в -3,0 гейма
1.90 Сделать ставку
Егор Герасимов
VS
Феликс Оже-Альяссим
Победа Егора Герасимова с форой в +2,5 гейма
1.87 Сделать ставку
Даниил Медведев
VS
Жиль Симон
Победа Даниила Медведева со счетом 2:0
1.66 Сделать ставку
Уайлдер
VS
Фьюри
Тотал больше 10,5 раунда
1.85 Сделать ставку
Фиорентина
VS
Милан
Гости не проиграют
1.52 Сделать ставку
Динамо
VS
Ворскла
Победа гостей с форой (+2)
1.95 Сделать ставку
Бешикташ
VS
Трабзонспор
Гости не проиграют
1.76 Сделать ставку
Сборная Швеции будет в тройке призеров
3.74 Сделать ставку