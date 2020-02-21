Уайлдер – Ф'юрі 2: стало відомо, скільки зароблять боксери

Спортивна комісія штату Невада оголосила офіційні гонорари Деонтея Уайлдера і Тайсона Ф'юрі за матч-реванш. Обидва боксери зароблять по 5 мільйонів доларів.

Як повідомляє агентство ESPN, також кожен з них гарантовано отримає не менше 25 мільйонів в рамках додаткових виплат плюс відсоток від проданих трансляцій поєдинку в форматі pay-per-view. Крім того, з'явилася інформація про гонорари боксерів, які проведуть бої в андеркарді. Найбільшу суму, яка складе 300 тисяч доларів, отримає мексиканець Емануель Наваррете за чемпіонський бій у другій найлегшій вазі за версією WBO проти Джео Сантісіми.

Деонтей Уайлдер і Тайсон Ф'юрі Pinterest

Нагадаємо, що реванш між американським і британським боксерами відбудеться 22 лютого в Лас-Вегасі на арені "MGM Grand".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Спортивна комісія штату Невада оголосила про незвичну заборону Деонтею Вайлдеру і Тайсону Ф'юрі перед боєм.

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