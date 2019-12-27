Уайлдер – Ф'юрі 2: прогноз і ставки на бій-реванш

Британець Тайсон Ф'юрі вважається фаворитом повторного поєдинку проти американського чемпіона Деонтея Уайлдера, який відбудеться 22 лютого в Лас-Вегасі.

Бій було підтверджено офіційно, а права прийняти мегафайт удостоїлася арена MGM Grand. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію бою Уайлдер – Ф'юрі 2. Орієнтовний початок – о 06:00 неділі, 23 лютого, за київським часом.

Аналітики віддають Циганського королю зовсім невелику перевагу. Ставки на перемогу Ф'юрі приймаються з коефіцієнтом 1,73. Показники на успіх Уайлдера досягають рівня 2,10. А нічийний результат оцінюється котируванням 19,00.

Уайлдер – Ф'юрі

Відзначимо, що Уайлдер і Ф'юрі вперше побилися 1 грудня 2018 року. Британець двічі побував у нокдауні, але незважаючи на це судді зафіксували нічию – 115-111, 112-114, 113-113.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ентоні Джошуа зробив Тайсону Ф'юрі несподівану пропозицію перед реваншем британця з Деонтеєм Уайлдером.

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