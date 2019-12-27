Головна Новини
27 грудня • оновлено в 23:31
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

Уайлдер – Ф'юрі 2: прогноз і ставки на бій-реванш

848
Читати матеріал російською

Британець Тайсон Ф'юрі вважається фаворитом повторного поєдинку проти американського чемпіона Деонтея Уайлдера, який відбудеться 22 лютого в Лас-Вегасі.

Бій було підтверджено офіційно, а права прийняти мегафайт удостоїлася арена MGM Grand. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію бою Уайлдер – Ф'юрі 2. Орієнтовний початок – о 06:00 неділі, 23 лютого, за київським часом.

Аналітики віддають Циганського королю зовсім невелику перевагу. Ставки на перемогу Ф'юрі приймаються з коефіцієнтом 1,73. Показники на успіх Уайлдера досягають рівня 2,10. А нічийний результат оцінюється котируванням 19,00.

Новини
"Не чіпатиме": Белью збив пиху з Вайлдера через Усика

Уайлдер – Ф'юрі

Уайлдер – Ф'юрі

Відзначимо, що Уайлдер і Ф'юрі вперше побилися 1 грудня 2018 року. Британець двічі побував у нокдауні, але незважаючи на це судді зафіксували нічию – 115-111, 112-114, 113-113.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ентоні Джошуа зробив Тайсону Ф'юрі несподівану пропозицію перед реваншем британця з Деонтеєм Уайлдером.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "реванш Уайлдер – Ф'юрі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
реванш Уайлдер – Ф'юрі
Особи
Тайсон Ф'юрі Деонтей Уайлдер
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги