Уайлдер – Ф'юрі 2: дивитися онлайн чемпіонський бій

Американець Деонтей Уайлдер в суботу, 22 лютого, проведе захист чемпіонського пояса Всесвітньої боксерської ради (WBC) у суперважкій вазі.

"Бронзовий бомбардувальник" битиметься у матчі-реванші з британцем Тайсоном Ф'юрі, поєдинок з яким в грудні 2018 року звів внічию.

КОЛИ І У ЯКІЙ ГОДИНІ УАЙЛДЕР – Ф'ЮРІ 2

Протистояння пройде на арені MGM Grand в Лас-Вегасі. Вихід боксерів на ринг заплановано на 6:00 ранку за київським часом у неділю, 23 лютого. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію бою Уайлдер – Ф'юрі 2.

ДЕ ДИВИТИСЯ УАЙЛДЕР – Ф'ЮРІ 2

Побачити поєдинок в Україні можна буде завдяки трансляції на сервісі MEGOGO.

Російські телеглядачі зможуть стежити за одним з найбільш очікуваних боїв року на телеканалі РЕН ТВ.

ПРОГНОЗ НА УАЙЛДЕР – Ф'ЮРІ 2

Аналітики не змогли визначити фаворита бою. Ставки на перемогу американського чемпіона приймаються з коефіцієнтом 1,95.

Успіх Ф'юрі оцінюється котируванням 2,00. А показники на другу нічию в протистоянні боксерів досягають рівня 23,00.

ГОНОРАРИ БОЮ УАЙЛДЕР – Ф'ЮРІ 2

Обидва боксери отримають по п'ять мільйонів доларів гонорару, про що заявила Атлетична комісія штату Невада.

Крім того, Уайлдеру та Ф'юрі гарантована виплата не менше 25 мільйонів від продажу телетрансляції бою.

СЛОВА ПЕРЕД БОЄМ

Деонтей Уайлдер, чемпіон WBC:

– Ф'юрі краще не говорити про те, що це він мене у великий спорт повернув. Якщо він продовжить так робити, то я його винагороджу ляпасом. Коли я тебе знайшов, Тайсоне, ти сидів на коксі. Ти був великим і думав про суїцид. Не варто забувати, хто тебе привів сюди. Я поклав їжу на стіл твій, щоб твої діти і дружина були щасливі і ситі. І я це роблю вдруге. Я продаю PPV і квитки. Фани йдуть дивитися на мене.

Тайсон Ф'юрі, лінійний чемпіон суперважкої ваги:

– Ось дивлюся я на Уайлдера і не розумію, як він може бути складним суперником. Я бачу лише довгоногу вагіну, яку обов'язково зламаю. Деонтей – височенна незайманка, яку раніше не били. Я хочу це виправити. Буду робити це повільно і спокійно. Першу поразку йому забезпечено. "Циганський король" скине його з трону. Я вирву йому серце. Це ж Вегас, я хочу влаштувати шоу.

ПРОМО БОЮ УАЙЛДЕР – Ф'ЮРІ 2

Як повідомляв OBOZREVATEL, Деонтей Уайлдер і Тайсон Ф'юрі ледь не побилися на фінальній прес-конференції, через що отримали незвичайну заборону перед реваншем.

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