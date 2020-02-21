Уайлдер – Ф'юрі 2: боксери отримали незвичну заборону

Спортивна комісія штату Невада заборонила Деонтею Вайлдеру та Тайсону Ф'юрі проводити традиційну дуель поглядів перед матчем-реваншем через бійку боксерів на прес-конференції.

"Рішення було прийнято через побачене нами на фінальній прес-конференції. Дії обох боксерів, які почали штовхати один одного погано впливає на репутацію нашого виду спорту та загрожує здоров'ю й безпеці спортсменів, глядачів і самого заходу", – заявив виконавчий директор організації Боб Беннетт в інтерв'ю ESPN.

Деонтей Уайлдер і Тайсон Ф'юрі під час прес-конференції Boxing Scene

Нагадаємо, що бій за чемпіонський титул WBC в суперважкій вазі між Деонтеєм Уайлдером і Тайсоном Ф'юрі відбудеться в Лас-Вегасі на арені "MGM Grand" 22 лютого.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше британський боксер розповів, чим займеться після матчу-реваншу проти Уайлдера.

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