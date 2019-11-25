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25 листопада • оновлено в 10:16
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Вайлдер брутально нокаутував Ортіса: спортивні підсумки 24 листопада

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Американський чемпіон Деонтей Вайлдер страшним нокаутом переміг кубинця Луїса Ортіса в матчі-реванші, а в Мексиці футбольний воротар забив гол ударом через все поле.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини неділі, 24 листопада.

Крім того, російському боксеру Сергію Ковальову дісталося від президента WBC. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Теми
Уайлдер – Ортіс спортивна гімнастика
Особи
Луїс Ортіс Деонтей Уайлдер боксер Сергій Ковальов
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