Вайлдер брутально нокаутував Ортіса: спортивні підсумки 24 листопада

Американський чемпіон Деонтей Вайлдер страшним нокаутом переміг кубинця Луїса Ортіса в матчі-реванші, а в Мексиці футбольний воротар забив гол ударом через все поле.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини неділі, 24 листопада.

Крім того, російському боксеру Сергію Ковальову дісталося від президента WBC. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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