Уайлдер – Брізіл: названо фаворита чемпіонського бою-підстави для Усика

Чемпіон світу за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) в суперважкій вазі Деонтей Уайлдер вважається явним фаворитом поєдинку проти свого співвітчизника Домініка Бриз.

Поєдинок пройде в американському Брукліні 18 травня, а букмекери вже почали приймати ставки на його результат.

Деонтей Уайлдер і Домінік Брізіл

Перемога чемпіона оцінюється котируванням 1,15. Поставити на успіх претендента можна з коефіцієнтом 4,60. А показники на нічийних результат досягають рівня 25,00. При цьому аналітики не сумніваються, що поєдинок не пройде дистанцію в 12 раундів. Ставки на дострокову перемогу Уайлдера приймаються з котируванням 1,57, а найбільш вірогідним останнім раундом в бою називають трихвилинку з п'ятої по восьму включно (коефіцієнт – 11,00).

Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок Уайлдер – Брізіл може стати причиною перенесення дебютного бою в суперважкій вазі українця Олександра Усика.

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