У Зеленського немає брудного досвіду, як у багатьох колишніх політиків - український супертяж

Україна все більше повертає лідерство в світовому боксу завдяки талантам Усика, Ломаченка і Гвоздика. Але в майбутньому в авангард українців може підтягнутися й супертяж Владислав Сіренко.

24-річний важковаговик поки шукає себе в профі-кар'єрі, недавно підписавши контракт з новою німецькою промоутерською компанією і починаючи шлях до нових вершин. Хоча і зараз у Сіренко вже 13 боїв за плечима, з яких всі - переможні. У другій частині інтерв'ю OBOZREVATEL Владислав докладно розповів про свою роботу з відомим американським тренером Алі Баширом, повідав про поїздку до Повєткіна в Росію і оцінив своїм поглядом прихід до влади Володимира Зеленського.

У першій частині інтерв'ю Сіренко розповів, чому незадоволений своїми перемогами в першому раунді, як бачить суперництво Василя Ломаченка і Сауля Альвареса, а також коли буде боксувати в Україні.

"Башир, можливо, і сказав якісь погані слова, але це як бурчання старого дідуся. Ми ж не будемо бити старого дідуся... А це хворі люди, які зробили подібне"

- Твій тренер – відомий американський фахівець Джеймс Алі Башир. Як тобі з ним працюється, і що він дав тобі вже на даному етапі в кар'єрі?

- Ми з ним познайомилися в США, в таборі Олександра Усика, який тоді готувався до бою проти Табісо Мчуну. Я на той момент вже був трохи розчарований своїми стараннями знайти промоутера або менеджера для початку профі-кар'єри.

Башир мене підтримав в цьому плані, сказав: "Ти класний спортсмен, я буду з тобою працювати". Це мені додало мотивації, що такий фахівець каже про мене в подібному світлі. Перший час, коли ми тренувалися, у мене дуже очі горіли, хотілося себе проявити з кращого боку.

Владислав Сіренко (праворуч) зараз тренується у відомого американського трененера Джеймса Алі Башира 24tv.ua

Згодом ми вже притерлися один до одного. Я захоплююся його знаннями і величезним досвідом. Він мені додав багато чого нового. Раніше я ввібрав чимало цікавого від наших тренерів, а Башир мені дав американську школу. Деякі речі, які він пояснював, були дуже цікавими і новими для мене. Я дуже задоволений співпрацювати з ним.

- Олександр Усик недавно говорив, що він розійшовся з Баширом через відмінності в менталітеті між українцями та американцями. У вас такої проблеми немає?

- У нас таких проблем немає, я володію англійською, тому зі спілкуванням все нормально. Так, американці - своєрідні, у них специфічне бачення певних моментів. Я до цього дуже спокійно ставлюся. Я взагалі по життю - спокійна людина, тому аби мене щось вивело чи не сподобалося в нашій роботі, то такого немає.

Мене в спілкуванні та роботі з Баширом нічого не турбує. А навіть якщо б і турбувало, я можу собі дозволити сказати це йому безпосередньо, і ми завжди знайдемо рішення проблеми.

- Що скажеш про ситуацію з нападом на Башира напередодні бою Шилдс – Хабазін в США. Як ти про це дізнався? Яка взагалі думка про цю ситуацію?

- Для мене це дуже неприємна тема. Це сталося якраз напередодні мого бою 11 жовтня в Німеччині. У нас були куплені квитки для Башира, щоб він відразу після того поєдинку летів до Німеччини.

Дізнався я про це ще в Києві, мені зателефонував знайомий журналіст, який спілкується і з ним, і зі мною. Він мені сказав, що Башир потрапив до лікарні, але я відразу не зрозумів, чому. Подумав, що у нього проблеми зі здоров'ям, але я не знав, що на нього напали.

Коли ж все почало спливати, я був дуже злий і навіть не міг собі уявити, що щось подібне може статися в США. Щоб якийсь вандал так напав і побив його. Башир, можливо, і говорив якісь погані слова, але це як бурчання старого дідуся, адже йому 67 років. Адже ми не будемо бити старого дідуся. А це хворі люди, які зробили подібне. Я сподіваюся, що в США розберуться в усьому та покарають цю людину. У свою чергу, я радий, що Башир живий-здоровий, правда, не можна сказати, що з ним все нормально на 100% - його це дуже сильно вразило. Але, головне, що він бадьорий духом.

- А ти з ним спілкувався після цієї ситуації?

- Так, звісно. Був ще такий момент, що його забрали в лікарню відразу після інциденту, в Детройті. Потім його звідти виписали, він уже прилетів додому, і тільки вдома у нього відбувся (або вже проявився) крововилив в мозок. Мені це було дуже важко сприймати, адже в той момент ніхто не знав, як він себе відчуває і що з ним відбувається насправді.

Владислав Сіренко з чемпіонським поясом WBF International fakty.ua

В той момент я знав тільки, що його повторно забрали в лікарню і начебто діагностують крововилив в мозок. І це було ще страшніше. Слава Богу, з ним зараз все добре, він удома, лікується. Природно, його це дуже сильно вибило з колії.

Я вже другий бій проведу без Башира, це трохи морально неприємно. У мене є тренер, але я не можу з ним тренуватися. Думаю, в наступному році ми разом підготуємося до майбутнього бою.

- Вже другий бій проводиш без Башира, а як функціонує табір без нього? Хто головний в тренувальному процесі?

- У нас вже є напрацьовані шаблони, і ми по ним тренуємося, знаємо, що я буду в хорошій формі, якщо тренуватися так і так. Ці шаблони коригуються, але не радикально. За ними я і з Баширом тренуюся, і з іншими тренерами.

В основному система цих тренувань заснована на моїх власних відчуттях. Десь я розумію, що потрібно додати, а десь навпаки - потрібно зменшити. І ось з часом ми напрацювали певну систему, дотримуючись якої я підходжу до бою в хорошій формі.

- Думаєш про те, що для чемпіонських боїв в майбутньому, можливо, доведеться вносити зміни і до тренерського штабу, і в тренувальний процес?

- Звичайно. Знаєте, я завжди замислююся про щось велике і уявляю, що було б, якби зараз виходити на бій з тим чи інших суперником. Був би я готовий чи ні? Що мені потрібно додати, щоб я стати готовим? Тому я це прекрасно розумію, ми завжди вносимо корективи, також це розуміє і моя команда.

- Виходячи з твого досвіду, де краще проводити підготовку – вдома або в іншій країні?

- Вдома завжди складніше проводити табори. Чому? Тому що є деякі сімейні обставини, які тебе постійно смикають, не дають сконцентруватися повністю на підготовці. Також ще нелегко тренуватися там, де дуже холодно, під час глибокої зими. Адже хочеться побігати на вулиці, а ти розумієш, що потрібно одягати на себе 10 курток, щоб не замерзнути. Плюс є небезпека захворіти. Завжди хотілося готуватися там, де тепло. Це робить розкутим.

"Можливо те, що Зеленський прийшов не з політики, - добре. Значить, у нього немає брудного досвіду, як у багатьох колишніх політиків"

- Ти вже двічі їздив на спаринги до Олександра Повєткіна. Які від них залишилися враження?

- Олександр – хороший спортсмен і людина, він завжди до своїх спаринг-партнерів ставився добре. Від перебування в його таборі залишилися лише позитивні враження.

Як спортсмену, мені було дуже цікаво з ним спарингувати, адже зараз Повєткін – топ-боксер. У багатьох організаціях на провідних позиціях. Спробувати свої сили з боксером такого рівня – завжди круто. Під час роботи в таких таборах ти бачиш свій рівень і розумієш, наскільки тебе вистачає.

- Коли тобі надходили пропозиції поїхати в Росію в табір до Повєткіна, думав про війну між Україною і Росією, і як це взагалі буде сприйнято вболівальниками?

- Звичайно, думав. Я розумів, що до мене можуть ставитися, як до зрадника. Однак, мене вмовили туди поїхати, і я поїхав. І від цих поїздок у мене залишилися дуже позитивні відчуття. Мене дуже порадувало, як сам Повєткін і його команда відносяться до ситуації, яка відбувається між Україною і Росією. І тому я продовжую допомагати йому, коли мене запрошують.

Владислав Сіренко (праворуч) разом з відомим російським боксером Олександром Повєткіним Фото зі сторінки Facebook Владислава Сіренко

- Що ти думаєш про те, що відбувається на Сході України?

- Я знаю про це з новин, з інтернету, як і всі. Наскільки це все достовірно і правдиво - не можу сказати. Будь-яка війна - це жахливо. Тим більше, в наш час. Зараз всі конфлікти повинні вирішуватися політичними методами, а не кровопролиттям людей.

Я дуже засмучений, що наші політики не можуть до сих пір вирішити це питання політичним шляхом. Радий, що наш нинішній президент Володимир Зеленський трохи діє в цьому напрямку, намагаючись зупинити бойові дії, де люди один одного вбивають. Є дуже багато людей, які незадоволені. Однак, моя думка - краще зупинити кровопролиття зараз, ніж продовжувати цю війну. Втім, це дуже глибока тема для міркувань і кожен буде висловлювати свою точку зору.

- А як ти ставишся до фрази "спорт поза політикою"?

- Хотів, щоб це було саме так. Однак насправді це не так. Ось простий приклад: люди часто пишаються своїми футбольними командами, своїми боксерами, кажуть, що з їхньої країни найсильніші боксери або футболісти. І адже це і є політика, і спорт завжди буде в неї переходити. Я б дуже хотів, щоб спорт був тільки спортом. Щоб на спортсменів під час змагань не тиснуло все це. Але спорт завжди є і буде політикою.

- Яка твоя точка зору щодо того, що в Україні останні президентські вибори виграв не політик, а шоумен і актор Володимир Зеленський?

- У тій ситуації, в якій опинилася наша країна, вже важко сказати, що краще, а що - гірше. Однак, як і будь-який громадянин України, я вірю в світле майбутнє України і бажаю їй такого. Сподіваюся, що Зеленський зможе реалізувати те, що він говорив до виборів.

Владислав Сіренко не залишає без уваги футбол і підтримує київське "Динамо" Фото зі сторінки Facebook Владислава Сіренко

Мені його передвиборні слова здалися промінцем світла. Можливо, те, що він прийшов не з політики, - добре. Значить, у нього немає цього брудного досвіду, як у багатьох колишніх політиків. Тому в обранні шоу-мена Зеленського президентом все ж бачу більше позитиву ніж негативу. Вважаю його новим поколінням, яке зможе переграти все в кращу сторону для нашої країни.

- Є три речі, які ти побачив за кордоном і хотів би, щоб вони були в Україні?

- Таке питання, що потрібно обдумати. Напевно, я б хотів зміни ставлення до дітей. Я б в першу чергу розвивав нашу освіту, адже якщо ми не будемо вчити наших дітей, то у нашої країни не буде ніякого майбутнього.

Також я б зробив все, щоб побороти корупцію. Щоб всі гроші, які йдуть по кишенях, йшли в бюджет. А третє - це медицина. Наша медицина дуже сильно відстає від Європи і навіть ПАР. Їх медицина дуже розвинена, принаймні те, що я бачив.

Ось, напевно, ці три моменти. Адже люди повинні бути освіченими, щоб у країни було майбутнє, повинні бути здоровими, щоб мати можливість працювати і поповнювати бюджет. Ну і якщо не буде корупції, то будуть гроші, щоб будувати країну.

Дізнайся першим, коли Суркіс продасть «Динамо» у нас в Telegram!