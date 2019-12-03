О котрій годині бій Джошуа – Руїс 2: точний час початку

Британець Ентоні Джошуа та мексиканець Енді Руїс проведуть один з найочікуваніших боїв року.

У Саудівській Аравії боксери битимуться відразу за три чемпіонські пояси у суперважкій ваговій категорії. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію бою Джошуа – Руїс.

КОЛИ І О КОТРІЙ ГОДИНІ БІЙ ДЖОШУА – РУЇС 2

Поєдинок за титул відбудеться у суботу, 7 грудня, у місті Дірія в Саудівській Аравії. Вихід бійців на ринг заплановано на 22:45 за київським і на 23:45 за московським часом.

Джошуа – Руїс

ДЕ ДИВИТИСЯ БІЙ ДЖОШУА – РУЇС 2

Поєдинок можна буде побачити в ефірі телеканалу "Інтер", де показ супроводжуватиметься студія передачі "Великий бокс".

Також трансляцію з Саудівської Аравії проведуть російський федеральний Перший канал, британський Sky Sports і стрімінгова платформа DAZN.

Нагадаємо, перший поєдинок боксерів відбувся 1 червня в Нью-Йорку і завершився сенсаційною перемогою Енді Руїса технічним нокаутом у сьомому раунді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ентоні Джошуа побили під час одного зі спарингів у межах підготовки до реваншу з Енді Руїсом.

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