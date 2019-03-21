У Росії зробили заяву щодо ультиматуму Усику

Менеджер екс-чемпіона світу у важкій вазі Дениса Лебедєва (32-2, 23 КО) Вадим Корнілов зробив заяву за рішенням WBA призначити торги по бою росіянина проти абсолютного чемпіона світу Олександра Усика (16-0, 12 КО).

Усик - Лебедєв - Корнілов

"WBA не санкціонувала бій Усика з Лебедєвим, вона санкціонувала торги. Ніхто не змушує Усика битися з Лебедєвим, але WBA задає йому питання: ти будеш захищати титул? Якщо так, то бийся з Денисом, якщо нi, то залишай пояс вакантним. У команді Усика ж говорили, що збираються підніматися в супертяжі, але пояс поки не залишають. Важливо дізнатися їхні наміри: раптом вони хочуть піти в суперважку вагу на один бій, але пояс в крузерах поки притримати? Або раптом вони взагалі передумали і зараз погодяться на торги?" - цитує Корнілова СЕ.

У Лебедєва чекають відповідь українця.

"Саме, щоб зрозуміти наміри команди Усика WBA і затіяла це все. Давайте дочекаємося відповіді менеджерів українця, а тоді будемо міркувати, наскільки реальний бій з Денисом. Ми самі вже два місяці перебуваємо в невіданні і чекаємо розвитку ситуації", – сказав Корнілов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський менеджер Володимир Хрюнов розраховує на те, що поєдинок абсолютного чемпіона світу в крузервейте Олександра Усика проти Дениса Лебедєва все ж відбудеться.

Раніше повідомлялося, що команда нашого спортсмена вступила в переговори з російським супертяжем Олександром Повєткіним, щоб організувати їх очну зустріч на рингу.

У той же час менеджер українця Олександр Красюк зазначив, що у "Русского Витязя" не поспішають погоджуватися на бій.

Крім того, російські ЗМІ порекомендували Повєткіну утриматися від поєдинку з українським боксером.

Пізніше промоутер Усика розповів, коли ж стане відомо ім'я суперника українського чемпіона.

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