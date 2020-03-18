Головна Новини
18 березня • оновлено в 12:50
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

У родині Мейвезера сталася ще одна смертельна трагедія

1.2т
Читати матеріал російською

Легендарний дядько Флойда Мейвезера Роджер, який є одним із найвідоміших тренерів в історії боксу, помер у віці 58 років.

Як повідомляє видання TMZ, Роджер був ключовим членом тренувальної команди Флойда, зумівши перетворивши його на великого боксера. Багато хто вважав дядька Мейвезера найкращим фахівцем у світі.

Тренування Флойда і Роджера Мейвезерів

Тренування Флойда і Роджера Мейвезерів

Відзначимо, що раніше він також був хорошим боксером і вів боротьбу за титули чемпіона світу проти Хуліо Сезара Чавеса і Рея Манчіні. Свого часу він володів поясами в двох категоріях.

В останні роки його здоров'я стрімко погіршувалося. Крім того, у 2015 році Флойд виступив із заявою, в якій звинуватив бокс у проблемах Роджера з мозком.

"Мій дядько Роджер не пам'ятає багатьох подій через вплив боксу на його мозок. Йому зараз 50 з гаком років, а виглядає він на всі 80 з копійками", – сказав тоді Флойд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно колишню дружину Флойда Мейвезера Джозі Харріс знайшли мертвою в її автомобілі.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!

Особа
Флойд Мейвезер
Тег
смерть
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
CAS отменит решение о двухлетнем отстранении Ман Сити от еврокубков
2.65 Сделать ставку
Следующий матч АПЛ состоится в июле 2020 года
2.75 Сделать ставку
Дональд Трамп победит на выборах президента США 2020 года
1.98 Сделать ставку
Станция метро на Троещине будет открыта до 31 декабря 2023 года
1.75 Сделать ставку
В Беларуси хотя бы на одни сутки до 1 июня 2020 года закроют границы
1.80 Сделать ставку
Украина - победитель Евровидения-2020
96.00 Сделать ставку
В Украине до 1 июня 2020 года будет действовать запрет на проведение массовых мероприятий
2.00 Сделать ставку
Церемония открытия летних ОИ-2020 состоится 24 июля 2020
3.00 Сделать ставку
Чемпион Испании сезона 2019/20 определится по итогам 38 туров
1.83 Сделать ставку
ВНО в Украине в 2020 году будет полностью отменено
5.00 Сделать ставку