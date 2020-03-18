У родині Мейвезера сталася ще одна смертельна трагедія

Легендарний дядько Флойда Мейвезера Роджер, який є одним із найвідоміших тренерів в історії боксу, помер у віці 58 років.

Як повідомляє видання TMZ, Роджер був ключовим членом тренувальної команди Флойда, зумівши перетворивши його на великого боксера. Багато хто вважав дядька Мейвезера найкращим фахівцем у світі.

Тренування Флойда і Роджера Мейвезерів

Відзначимо, що раніше він також був хорошим боксером і вів боротьбу за титули чемпіона світу проти Хуліо Сезара Чавеса і Рея Манчіні. Свого часу він володів поясами в двох категоріях.

В останні роки його здоров'я стрімко погіршувалося. Крім того, у 2015 році Флойд виступив із заявою, в якій звинуватив бокс у проблемах Роджера з мозком.

"Мій дядько Роджер не пам'ятає багатьох подій через вплив боксу на його мозок. Йому зараз 50 з гаком років, а виглядає він на всі 80 з копійками", – сказав тоді Флойд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно колишню дружину Флойда Мейвезера Джозі Харріс знайшли мертвою в її автомобілі.

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