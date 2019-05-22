"Першого ж дня": Усик розповів, як його побили

Український чемпіон Олександр Усик назвав бажання помститися одному зі своїх кривдників головною причиною того, що він став професійним боксером.

Наш співвітчизник, який скасував свій дебют у суперважкій ваговій категорії, також розповів про початок кар'єри.

Instagram Олександра Усика

"Я у 15 років прийшов у зал. Мене першого ж дня, м'яко кажучи, трохи побив інший хлопець, і єдине бажання займатися боксом було через жагу йому помститися, але потім ця помста переросла у щось інше. Я просто полюбив цей вид спорту. Чомусь я вирішив, що саме цим видом спорту я маю займатися і повинен досягти в ньому якихось результатів", - наводить слова Усика vringe.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський боксер Мурат Гассієв не залишає спроб отримати матч-реванш з українцем Олександром Усиком.

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