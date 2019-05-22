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"Першого ж дня": Усик розповів, як його побили

5.2тЧитати матеріал російською

Український чемпіон Олександр Усик назвав бажання помститися одному зі своїх кривдників головною причиною того, що він став професійним боксером.

Наш співвітчизник, який скасував свій дебют у суперважкій ваговій категорії, також розповів про початок кар'єри.

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"Першого ж дня": Усик розповів, як його побили

Instagram Олександра Усика

"Я у 15 років прийшов у зал. Мене першого ж дня, м'яко кажучи, трохи побив інший хлопець, і єдине бажання займатися боксом було через жагу йому помститися, але потім ця помста переросла у щось інше. Я просто полюбив цей вид спорту. Чомусь я вирішив, що саме цим видом спорту я маю займатися і повинен досягти в ньому якихось результатів", - наводить слова Усика vringe.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський боксер Мурат Гассієв не залишає спроб отримати матч-реванш з українцем Олександром Усиком.

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Особа
Олександр Усик
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