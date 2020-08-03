У нього вистачає освіти, – британський супертяж про Усика

Олександр Усик в жовтні проведе бій з Дереком Чісорою. Instagram Олександра Усика

Британський супертяж Ділліан Уайт позитивно оцінив перспективи Олександра Усика в новому для нього дивізіоні.

32-річний боксер відзначив технічні можливості українського спортсмена, а також акцентував увагу на його мобільності.

"Чи може Усик виграти титул чемпіона світу у суперважкій вазі? Він досить мобільний, у нього достатньо боксерського освіти, він досить технічний. Він може, але ти ніколи не знаєш, що станеться..." – відповів Уайт на одне із запитань фаната у прямому ефірі соціальної мережі Instagram пише vringe.com.

Нагадаємо, в жовтні в Олександра Усика заплановано поєдинок проти британця Дерека Чісори.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у промоутерській компанії K2 Promotions розповіли про деталі контракту Олександра Усика.