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У Москві підтвердили бій Усика з росіянином

1.2т Читати матеріал російською

Російський боксер Андрій Федосов підписав контракт на бій проти українця Олександра Усика. Про це повідомив менеджер росіянина Алекс Вайсфельд.

Раніше ЗМІ повідомили, що колишній абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Усик проведе дебютний поєдинок у суперважкій вазі проти Федосова.

Олександр Усик

Олександр Усик

ТАСС

"Федосов проведе бій з Усиком 12 жовтня в Чикаго", - зазначив Вайсфельд, якого цитує ТАСС.

Нагадаємо, Олександр Усик оголосив про перехід в суперважку вагу в березні 2019 року. Дебютний поєдинок 32-річного українця в цій вазі повинен був відбутися 25 травня проти камерунця Карлоса Такама, проте бій був скасований через травму Усика.

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Усик поб'ється з росіянином у дебютному поєдинку в супертяжах — ЗМІ

Український боєць провів на професійному рівні 16 поєдинків і всі виграв (12 нокаутів). На рахунку Федосова 31 перемога (25 нокаутів) і три поразки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Всесвітня боксерська організація (WBO) винесла остаточне рішення у справі Усика.

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Особа
Олександр Усик
Місце
Росія
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филипп филипыч
филипп филипыч
класс! с удовольствием посмотрю. топить буду за обоих.
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Кацапов Иметель
Кацапов Иметель
филипп филипыч, топи себя в унитазе, лаптеногий.
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