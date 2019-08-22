У Москві підтвердили бій Усика з росіянином

Російський боксер Андрій Федосов підписав контракт на бій проти українця Олександра Усика. Про це повідомив менеджер росіянина Алекс Вайсфельд.
Раніше ЗМІ повідомили, що колишній абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Усик проведе дебютний поєдинок у суперважкій вазі проти Федосова.
Олександр Усик
ТАСС
"Федосов проведе бій з Усиком 12 жовтня в Чикаго", - зазначив Вайсфельд, якого цитує ТАСС.
Нагадаємо, Олександр Усик оголосив про перехід в суперважку вагу в березні 2019 року. Дебютний поєдинок 32-річного українця в цій вазі повинен був відбутися 25 травня проти камерунця Карлоса Такама, проте бій був скасований через травму Усика.
Український боєць провів на професійному рівні 16 поєдинків і всі виграв (12 нокаутів). На рахунку Федосова 31 перемога (25 нокаутів) і три поразки.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Всесвітня боксерська організація (WBO) винесла остаточне рішення у справі Усика.
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