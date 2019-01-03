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У мережі згадали єдиний раз, коли Віталій Кличко сказився в ринзi - опубліковано відео

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У 2011 році Віталій Кличко в першому ж раунді нокаутував кубинця Одланьера Соліса. Після того, як рефері зупинив бій, майбутній мер впав в лють.

Український боксер кинувся до противника, висловлюючи йому своє невдоволення таким раннім завершенням битви.

"Я вибачаюся перед тими, хто прийшов на цей поєдинок. Не я винен, що він так швидко завершився. Я вийшов на ринг, щоб битися не тільки заради себе, а заради уболівальників. Мені дуже шкода, що фанатам так і не вдалося насолодитися боксом", – прокоментував ситуацію Кличко.

Як пізніше з'ясувалося, Соліс травмував коліно і через деякий час лікарі видалили у кубинського спортсмена передню хрестоподібну зв'язку.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, столичний міський голова Віталій Кличко в новорічну ніч піддався невдалому розіграшу російського пропагандиста-пранкери Володимира Кузнєцова (Вована). Мер не купився на розлучення росіянина, красиво поставивши його на місце.

Особа
Віталій Кличко
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