''У мене немає такого'': Усик пояснив, чому не сумує за Кримом

Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) не сумує за Кримом. Боксер сумує за місцем, де перебуває його сім'я.

"У мене у Криму живуть сестра, куми, друзі, родичі ... У мене немає такого, що я сумую за Кримом. Коли у мене виходить, можу з'їздити, відвідати, поспілкуватися з ними. Моя сім'я — це моя домівка. Коли поруч немає сім'ї — тоді я сумую", — заявив сімферополець у інтерв'ю проекту "Сильні. З Оксаною Гнатишин".

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Як повідомляв OBOZREVATEL,