''У мене немає такого'': Усик пояснив, чому не сумує за Кримом

Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) не сумує за Кримом. Боксер сумує за місцем, де перебуває його сім'я.
"У мене у Криму живуть сестра, куми, друзі, родичі ... У мене немає такого, що я сумую за Кримом. Коли у мене виходить, можу з'їздити, відвідати, поспілкуватися з ними. Моя сім'я — це моя домівка. Коли поруч немає сім'ї — тоді я сумую", — заявив сімферополець у інтерв'ю проекту "Сильні. З Оксаною Гнатишин".
Як повідомляв OBOZREVATEL,
31 грудня Усик був визнаний найкращим боксером у світі 2018 року за версією Всесвітньої боксерської асоціації (WBA).
27 січня захистив титул чемпіона світу за версією WBO, перемігши у Латвії Майріса Брієдіса.
21 липня у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії Олександр, розбивши Мурата Гассієва, захистив титул чемпіона світу за версіями WBO і WBC, здобувши титули чемпіона світу за версіями IBF і WBA. Так само він завоював вакантний титул чемпіона світу за версією The Ring і кубок Мохаммеда Алі.
10 листопада на арені у Манчестері Усик виграв бій у Тоні Белью, захистивши всі свої титули.
20 грудня американський спортивний телеканал ESPN визнав кримчанина найкращим боксером у 2018 році.
24 грудня Олександр був названий найкращим боксером 2018 року за версією американського порталу Yahoo.