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У Мексиці розстріляли відомого боксера

1.6тЧитати новину російською

Відомий мексиканський боксер Хільберто Парра Медіна загинув під час перебування на батьківщині. Колишній претендент на титул чемпіона світу за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO) в першій найлегшій вазі був застрелений в рідному Пуебло Які (штат Сонора, Мексика) 3 червня.

25-річний боксер був за кермом авто, коли його наздогнав фургон, з якого кілька невідомих відкрили вогонь зі стрілецької зброї. Від отриманих поранень Парра і його компаньйон загинули на місці, пише BoxingScene.

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Медіна боровся за світовий титул WBO в березні 2015 року, але поступився філіппінцю Донні Ньєтесу, відмовившись від продовження бою в перерві після дев'ятого раунду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, британський суперваж Тайсон Ф'юрі виступив із хамською заявою на адресу братів Кличків.

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Тема
WBO
Місце
Мексика
Джерело
Джерело:vringe.com
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