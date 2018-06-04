У Мексиці розстріляли відомого боксера

Відомий мексиканський боксер Хільберто Парра Медіна загинув під час перебування на батьківщині. Колишній претендент на титул чемпіона світу за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO) в першій найлегшій вазі був застрелений в рідному Пуебло Які (штат Сонора, Мексика) 3 червня.

25-річний боксер був за кермом авто, коли його наздогнав фургон, з якого кілька невідомих відкрили вогонь зі стрілецької зброї. Від отриманих поранень Парра і його компаньйон загинули на місці, пише BoxingScene.

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Медіна боровся за світовий титул WBO в березні 2015 року, але поступився філіппінцю Донні Ньєтесу, відмовившись від продовження бою в перерві після дев'ятого раунду.

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