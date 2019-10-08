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9 жовтня • оновлено в 05:17
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В екстренера Кличка й Усика стався крововилив у мозок

5.3т Читати матеріал російською

Відомий тренер Джеймс Алі Башир, який пропрацював 5 років з українцем Олександром Усиком, і який раніше тренував Володимира Кличка, був повторно госпіталізований у США.

5 жовтня на американця напав невідомий під час церемонії зважування його підопічної Івани Хабазін (20-3, 7 КО) перед боєм з американкою Клариссою Шилдс (9-0, 2 КО).

У Башира були виявлені переломи лицьових кісток, йому зробили операцію і виписали, проте у нього стався крововилив у мозок і тренер був знову доставлений у лікарню, написала сестра Джеймса у себе в Twitter.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, російський чемпіон із джиу-джитсу був затриманий у Москві. При затриманні спортсмен чинив опір і побив двох поліцейських у штатському.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!

Особа
Джеймс Алі Башир
Місце
США
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