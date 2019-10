В екстренера Кличка й Усика стався крововилив у мозок

Відомий тренер Джеймс Алі Башир, який пропрацював 5 років з українцем Олександром Усиком, і який раніше тренував Володимира Кличка, був повторно госпіталізований у США.

5 жовтня на американця напав невідомий під час церемонії зважування його підопічної Івани Хабазін (20-3, 7 КО) перед боєм з американкою Клариссою Шилдс (9-0, 2 КО).

У Башира були виявлені переломи лицьових кісток, йому зробили операцію і виписали, проте у нього стався крововилив у мозок і тренер був знову доставлений у лікарню, написала сестра Джеймса у себе в Twitter.

My brother, legendary #boxing trainer James Ali Bashir has been rushed back to the hospital due to bleeding in his brain .. Prayers are needed immediately for him !!! This is a nightmare. :( #boxing community he needs all prayers & healing! @AliBashirTeach pic.twitter.com/XDXgGg1reI