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"У буквальному сенсі": Кличко звернувся до фанатів через НП

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Легендарний український чемпіон Володимир Кличко опублікував відео з місця інциденту в Іспанії, під час якого на яхті боксера сталася пожежа.

Завдяки швидкій реакції рятувальників та команди судна Клички і його друзі були оперативно евакуйовані на берег.

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"Будьте обережні в тому, що ви хочете: доля сприйняла моє бажання отримати трохи адреналіну в буквальному сенсі слова, і наша прогулянка на човні в неділю вночі закінчилася загорянням. Мої сім'я та друзі були евакуйовані береговою охороною та пожежною рятувальноб командою. Не турбуйтеся: у нас все добре!" – написав Володимир на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

Нагадаємо, яхта з Володимиром Кличком на борту загорілася в ніч проти 24 червня. Судно знаходилося в 180 кілометрах від Мальорки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, екс-наречена Володимира Кличка Хайден Панеттьєрі зважилася на радикальний крок через стосунки з новим бойфрендом.

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Особа
Володимир Кличко
Місце
ІспаніяІбіца
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