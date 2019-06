"У буквальному сенсі": Кличко звернувся до фанатів через НП

Легендарний український чемпіон Володимир Кличко опублікував відео з місця інциденту в Іспанії, під час якого на яхті боксера сталася пожежа.

Завдяки швидкій реакції рятувальників та команди судна Клички і його друзі були оперативно евакуйовані на берег.

Be careful what you wish for: fate took my wish for "some #adrenalin " a bit too literally and our boat-trip Sunday night ended up in our boat #igniting and family & friends being evacuated by coast guard and fire rescue -team. No worries: we are all fine! #theroofisonfire #song 😱 pic.twitter.com/sGN7xfG5JM