"У буквальному сенсі": Кличко звернувся до фанатів через НП

Легендарний український чемпіон Володимир Кличко опублікував відео з місця інциденту в Іспанії, під час якого на яхті боксера сталася пожежа.

Завдяки швидкій реакції рятувальників та команди судна Клички і його друзі були оперативно евакуйовані на берег.

Be careful what you wish for: fate took my wish for "some #adrenalin " a bit too literally and our boat-trip Sunday night ended up in our boat #igniting and family & friends being evacuated by coast guard and fire rescue -team. No worries: we are all fine! #theroofisonfire #song 😱 pic.twitter.com/sGN7xfG5JM - Klitschko (@Klitschko) 25 червня 2019 р

"Будьте обережні в тому, що ви хочете: доля сприйняла моє бажання отримати трохи адреналіну в буквальному сенсі слова, і наша прогулянка на човні в неділю вночі закінчилася загорянням. Мої сім'я та друзі були евакуйовані береговою охороною та пожежною рятувальноб командою. Не турбуйтеся: у нас все добре!" – написав Володимир на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

Нагадаємо, яхта з Володимиром Кличком на борту загорілася в ніч проти 24 червня. Судно знаходилося в 180 кілометрах від Мальорки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, екс-наречена Володимира Кличка Хайден Панеттьєрі зважилася на радикальний крок через стосунки з новим бойфрендом.

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