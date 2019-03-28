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"Цього разу змінилося": Ломаченко розповів, як по-особливому готується до найближчого бою

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Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBO і WBA Василь Ломаченко (12-1, 9 КО) зізнався, що його підготовка до бою з британцем Ентоні Кроллою (34-6-3, 13 КО) відрізняється від того, як він готувався до поєдинків раніше.

"Так, батько вніс трохи змін. Ми поміняли денну роботу, денне тренування. Я б охарактеризував її як загальнофізично розвиваючу. Ми зараз більше виконуємо вправ із гирею, з вагами, набираємо м'язову масу. Раніше ми робили цю роботу, але не так ретельно. Цього разу трохи змінилося", — заявив український боксер в інтерв'ю Youtube-каналі LOMA Official TV.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, наступний поєдинок українця Василя Ломаченка відбудеться 12 квітня. Букмекери вже опублікували принизливі котирування на чемпіонський бій

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Тема
Ломаченко - Кролла
Особи
Василь ЛомаченкоАнатолій ЛомаченкоЕнтоні Кролла
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