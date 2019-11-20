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20 листопада • оновлено в 11:47
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"Цікаво виходить..." Ломаченка здивувала реакція на бій росіянина Ковальова

1.2т
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Український суперчемпіон Василь Ломаченко висловив свою незгоду з оцінками бою між мексиканцем Саулем Альваресом і росіянином Сергієм Ковальовим.

Наш співвітчизник не поділяє захоплень з приводу того, що Канело завоював чемпіонський пояс у четвертій для себе ваговій категорії.

Бій Ковальов – Альварес

Бій Ковальов – Альварес

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"Після поєдинку Ковальов – Альварес я всім казав: цікаво виходить – людина піднялася на одну категорію вище, відбоксувала з чемпіоном світу і отримала визнання. Я порівнюю із собою, адже теж боксую не у своїй ваговій категорії. Відбоксував з олімпійським чемпіоном, виграв у основного претендента – в принципі, одного з найсильніших у нашій вазі, – на його території. А це сприймається так: "Ну, він же його не нокаутував". Люди не зовсім об'єктивно оцінюють це", – сказав Ломаченко в інтерв'ю офіційному YouTube-каналу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко назвав причину поразки українця Олександра Гвоздика від росіянина Артура Бетербієва у чемпіонському бою напівважкої ваги.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Ковальов – Альварес
Особи
боксер Сергій Ковальов Сауль Альварес Василь Ломаченко
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