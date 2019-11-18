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18 листопада • оновлено в 15:42
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"Це ваша жадібність": росіянин Ковальов жорстко обізвав фанатів після бою з Альваресом

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Ексчемпіон світу за версією WBO в напівважкій вазі, росіянин Сергій Ковальов прокоментував поєдинок проти мексиканця Сауля Альвареса, в якому він зазнав поразки.

Сергій Ковальов

Сергій Ковальов

"Мене багато матюкають і лають, мовляв, я здувся. Скажу тим, хто на мене поставив гроші або ще щось – зважаючи на всі ті умови і рамки, в які я був поставлений до бою з Альваресом, неможливо було виграти цей поєдинок. Хто все це бачив і поставив гроші, щоб озолотитися – це ваша жадібність зіграла з вами злий жарт. Я можу сміливо сказати – ви профани в цьому виді спорту, якщо вважали, що я переможу", – зазначив Ковальов, чиї слова наводить Sport24.

За словами росіянина, графік підготовки до бою кілька разів зривався, через що розраховувати на позитивний результат не доводилося.

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"Я заліз у цю вагову категорію муками, безсонними ночами суто тому, що це була для мене дуже цікава фінансова пропозиція. Канело і його команда все прорахували. У мене була одна підготовка, потім бій перенесли на серпень – друга підготовка... Потім третя підготовка... У такий спосіб організм був зношений. Не зрозумів, як я до 11 раунду дожив, у мене вже після сьомого бензин почав закінчуватися", – додав Ковальов.

Нагадаємо, росіянин програв Альваресу нокаутом у 11 раунді. Бій відбувся 2 листопада в США, на кону стояв титул чемпіона світу в напівважкій вазі за версією WBO.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ковальова госпіталізували після нокауту від Канело.

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Читайте всі новини по темі "Ковальов – Альварес" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Денис Карпов Денис Карпов
Тема
Ковальов – Альварес
Особа
боксер Сергій Ковальов
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