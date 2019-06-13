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"Це по-жлобськи": Усик пояснив відмову від поясів

3.6тЧитати матеріал російською

Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик вважає правильною відмову від здобутих поясів.

Наш співвітчизник, який переходить у суперважку вагову категорію, дозволив бійцям крузервейта розіграти вакантні титули.

"Я йду у суперважі. Навіщо мені їх тримати? Я ж їх виграв. Все, вони вже мої. А зараз нехай хлопці за них побоксують. Бо мені здається, це трохи по-жлобськи — переходити у хевівейт і тримати пояси. Від IBF ми теж ось-ось відмовимося. Я не збираюся повертатися у крузервейт. Але якщо надумаю, то доведеться їх зібрати ще раз. Але це я зараз прикол сказав. Яке повернення?" — висловився Усик в інтерв'ю своєму офіційному каналу на YouTube.

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Нагадаємо, Всесвітня боксерська рада (WBC) надала Олександру статус "чемпіона у відпустці". А від титулів за версіями Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) і Всесвітньої боксерської організації (WBO) українець відмовився сам.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик має дебютувати у суперважкій вазі у вересні. Ймовірним суперником українця стане Карлос Такам із Камеруну, бій із яким було заплановано на 25 травня, але зірвано через травму нашого співвітчизника.

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Особа
Олександр Усик
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