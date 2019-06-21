"Це неймовірно, він великий!" Екс-чемпіон світу кинув виклик Усику

Колишній чемпіон світу за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO) в суперважкій вазі Джозеф Паркер зізнався, що радий переходу в дивізіон українця Олександра Усика.

За словами південноафриканського спортсмена, наш співвітчизник є по істині неймовірним бійцем, з яким було б цікаво вийти на ринг.

"Я хотів би привітати Усика в суперважкому дивізіоні. Він дійсно, реально великий боєць. Те, що він зробив у важкій вазі, дивно. Я хотів би перевірити себе на тлі кращих в світі, а він, безумовно, до таких належить", – цитує Паркера портал Boxing Scene.

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Джозеф Паркер Boxing Scene

Відзначимо, що 29 червня Джозеф Паркер битиметься з екс-суперником Володимира Кличка Алексом Леапаї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, тренер Тайсона Ф'юрі розповів, що на Олександра Усика чекають серйозні проблеми в боях з габаритними суперваговиками.

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