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7 грудня • оновлено в 15:40
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"Це його рішення": Повєткін висловився про реванш з Кличком

1.2т
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Колишній чемпіон світу за версією WBA Regular в суперважкій вазі Олександр Повєткін (35-2, 24 КО) прокоментував можливе повернення на ринг Володимира Кличка і реванш з ним.

"Як я ставлюся до того, що він може повернутися? Я думаю, це його рішення. Якщо він захотів повернутися, то це його право. Я не бачу нічого поганого. А з приводу з ним побоксувати, я б з радістю погодився на реванш з ним", – сказав Повєткін.

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Нагадаємо, бій Кличко – Повєткін пройшов в жовтні 2013 року і завершився впевненою перемогою українця за очками. При цьому Руськiй Вiтязь побував в чотирьох нокдаунах.

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Автор
Максим Богданов
Тема
Кличко - Повєткін
Особи
Олександр Повєткін Володимир Кличко
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