Три нокдауни і нокаут: у мережі показали симуляцію бою Усик – Джошуа

Всесвітня боксерська організація (WBO) офіційно санкціонувала бій британського чемпіона Ентоні Джошуа з українцем Олександром Усиком.

Організація зобов'язала AJ провести захист своїх поясів у поєдинку проти нашого співвітчизника протягом 180 днів. Це рішення заінтригувало фанатів, які з нетерпінням чекають саме зустрічі цих двох боксерів.

У мережі навіть з'явилося відео бою-симуляції, яке запропонували автори YouTube-каналу Boxing Fight Simulations. Вони вирішили заглянути в майбутнє і за допомогою комп'ютерної гри дізнатися, чим завершиться протистояння Усика та Джошуа.

Поєдинок, як і очікують усі, вийшов дуже видовищним. У третьому раунді Джошуа відправив Усика в нокдаун потужним аперкотом, а у четвертій трихвилинці вже сам опинився на канвасі, пропустивши назустріч лівий прямий. Бій завершився у шостому раунді після того, як британець пробив по печінці Усику, а потім влучив ще й у голову. Українець піднятися не зміг і бій був зупинений.

Відзначимо, що найімовірніше, Олександр Усик спочатку поб'ється з Дереком Чісорою, а потім із переможцем бою Джошуа – Пулєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, промоутер Василя Ломаченка Боб Арум різко висловився про бій-реванш між британцем Ентоні Джошуа та мексиканцем Енді Руїсом.

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