Обов'язковий претендент на пояс WBO Олександр Усик (17-0, 13 КО) дав пораду всім, хто пише про бокс і не тільки.

"Уайлдер важив 95 або 96 кг перед поєдинком із Ф'юрі. Вага – це не проблема. Просто люди хочуть говорити, привід для розмови є. Насправді я й інші боксери, які виступають на світовому рівні, даємо їжу для журналістів. Якби не робили те, що робимо, вони б не писали про нас. А ще для псевдожурналістів... Зараз багато хто став журналістами та інтерв'юерами. Вони завжди будуть про це говорити. Це добре. Нехай вони говорять. Вчора дивився кіно – "Робін Гуд". Такий момент: усе життя люди їдять, п'ють, тр*хаються і б'ються. І трохи люблять. Треба більше любити", – заявив кримський боксер.

9 листопада промоутер Усика (17-0, 13 КО) підтвердив, що свій наступний бій українець може провести проти Дерека Чісори.

27 жовтня Дерек Чісора переміг співвітчизника Девіда Прайса (25-7, 20 KO) в бою за вакантний титул інтерконтинентального чемпіона за версією WBO в суперважкій вазі (+90,7 кг).

13 жовтня Олександр Усик перемогою технічним нокаутом дебютував у суперважкому дивізіоні. Наш співвітчизник у США легко розібрався з місцевим ветераном Чаззом Візерспуном (38-4, 29 КО).

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