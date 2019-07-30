Третій після Кличка: стали відомі доходи Ломаченка за кар'єру

Стало відомо, скільки заробив за свою кар'єру український чемпіон світу з боксу за версіями WBO і WBA в легкій вазі Василь Ломаченко.

Майже за шість років виступів як професійний боксер український чемпіон заробив вже 15 мільйонів доларів, повідомляє портал Mixsport.pro.

Василь Ломаченко

Перші бої на профі-рингу приносили дворазовому олімпійському чемпіону в середньому по мільйону доларів, але після підписання контракту промоутерської компанії Top Rank із платформою ESPN+ гонорар боксера виріс до 2-3 мільйонів за поєдинок.

За розміром заробітку за всю кар'єру Ломаченко зараз посідає третє місце серед українських боксерів слідом за братами Кличками. Водночас варто зазначити, що Василю залишається тільки половина гонорару після виплати податків і комісій, а ще частина грошей іде батькові й тренеру Анатолію Ломаченку. Так, "чистими" чемпіон заробив менше чотирьох мільйонів, повідомляє джерело.

Нагадаємо, що свій наступний бій Ломаченко проведе 31 серпня у Лондоні, де зустрінеться з британцем Люком Кемпбеллом. На кону стоятимуть титули WBC, WBA і WBO.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за цей поєдинок Василь отримає рекордний гонорар у кар'єрі — чотири мільйони доларів.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся