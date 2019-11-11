Тренер Усика розкрив незвичний секрет Ломаченка

Тренер Олександра Усика (17-0, 13 КО) Сергій Пуцов пояснив, чому психолог Андрій Колосов є важливим членом команди Василя Ломаченка (14-1, 10 КО) в процесі підготовки до боїв.

За його словами, під час спарингу Василь кілька хвилин боксує, а в моменти відпочинку м'язів перемикається на рішення математичних задач.

"Я питав, навіщо Андрій Колосов це робить. Він мені пояснював, що в боксі завдання полягає в тому, щоб увага була настільки натренована, щоб, незважаючи на втому, страх, біль, вона залишалася на стабільному рівні. Це можна і потрібно тренувати. Саме цим і займається психолог. Так що так, психолог необхідний", – сказав Сергій Пуцов в інтерв'ю на YouTube-каналі "Сила Спорту".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко став першим боксером за тривалістю перебування у статусі чемпіона світу серед чинних володарів титулу.

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