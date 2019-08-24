Тренер Ф'юрі розповів, як Джошуа перемогти Руїса в реванші

Тренер Пітер Ф'юрі впевнений, що Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО) необхідно на повну використовувати свою антропометричну перевагу, щоб перемогти Енді Руїса-молодшого (33-1, 22 КО).

"У реваншi Джошуа повинен використовувати свої переваги. По-перше, випрямитися і боксувати, користуючись перевагою в зрості. І не рухатися постійно по колу в одну сторону, а змінювати напрямок руху. І постійно працювати джебом. Ось і все, що йому потрібно. Руїс почне втомлюватися і буде все більш безтурботним в своїх діях", - цитує Пітера vringe.com.

Ф'юрі назвав головний мінус у Руїса, який може принести перемогу британцеві.

"Джошуа може добути дострокову перемогу в пізніх раундах або легко виграти за очками, тому що Руїс хоч і володіє найшвидшими руками в світі, вам при цьому не знайти більш повільних ніг, ніж у нього. Ентоні потрібно тримати його на довгому джебі, в'язати при необхідності, і перемога нікуди не дінеться. Точно так, як він бився з Паркером. якщо він зробить це, якщо повторить, то виграє", - упевнений Пітер.

Нагадаємо, що 2 червня 29-річний Енді Руїс-молодший сенсаційно нокаутував Ентоні Джошуа, ставши новим чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі. 5 червня команда Джошуа активувала опцію про матч-реванш з мексиканцем.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно було офіційно оголошено, що реванш Руїс - Джошуа пройде в Саудівській Аравії, хоча в якості варіантів розглядалися також США, Мексика та Велика Британія.

Також було названо фантастичний гонорар Руїса за реванш з Джошуа.

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