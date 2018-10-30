Топ-промоутер вже приїжджав: в Києві хочуть провести супербій

В Україні давно не проходили елітні боксерські бої вищих ешелонів (хевівейт і крузевейт), але незабаром ситуація може змінитися. Нещодавно Київ приймав Конгрес WBC, після якого з'ясувалися деякі перспективи України прийняти мега-бій.

Чого ж нашій країні не вистачає для цього і що означає приїзд легендарного Едді Хірна до Києва, в інтерв'ю OBOZREVATEL розповіла екс-чемпіонка світу та віце-президент Професійної ліги боксу України Аліна Шатернікова.

"Крім продажу квитків в Україні є й труднощі з інфраструктурою. Місткість київського Палацу спорту явно не задовольняє попит на такий бій (мова про масштаб нинішніх боїв Олександра Усика. - прим. Авт.). У тій же Польщі побудовано чимало багатофункціональних спортивних арен, і з цим немає ніяких труднощів. Хоча я впевнена, що в Україні теж це буде", - говорить Шатернікова.

Олександр Усик (праворуч)

"Так, ми запізнюємося і відстаємо, але все ж рухаємося вперед в нормальному руслі. І не дарма Едді Хірн приїздив в Україну, розглядаючи Київ для проведення боїв. Також і Оскар Де Ла Хоя на банкеті закриття Конгресу сказав, що "ми привеземо в Україну великі бої профі боксу". І я впевнена, що рано чи пізно так і станеться", - говорить функціонер.

Найближчий наймасштабніший бій українського боксера в крузервейті (напівважка вага) відбудеться 10 листопада - в Лондоні зійдуться Олександр Усик і британець Тоні Белью.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Тоні Белью вже зробив кілька різких заяв про бій з Усиком, назвавши українця "монстром" і закликав "плювати на всю ту нісенітницю, яку він несе".

Другу частину інтерв'ю з Аліною Шатерніковою читайте на нашому сайті вже завтра, 31 жовтня (першу частину можна знайти тут).