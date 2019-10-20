"Не вистачило": названа причина поразки Гвоздика

Колишній чемпіон світу Тімоті Бредлі вважає, що українцеві Олександру Гвоздику в поєдинку проти росіянина Артура Бетербієва не вистачило в кінцівці сил.

"Мені здається, Гвоздик добре боксував, але він не зміг уповільнити сильного Бетербієва. Олександру не вистачило палива, щоб зупинити шалену атаку в кінцівці бою. Бетербієв – руйнівна сила. Але в цьому бою Артур показав, що він розумніший боксер, ніж ми звикли про нього думати. Його бій з Гвоздик був розрахований на 36 хвилин. Бетербієв тільки одного разу доходив до 12-го раунду", – сказав Бредлі в інтерв'ю ESPN.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч Гвоздик - Бетербієв пройшла в США і завершилася технічним нокаутом від росіянина.

Пізніше з'явилося відео ключового моменту, який коштував українцеві титулу.

Крім того, були опубліковані суддівські записки, з яких стало відомо, хто перемагав на момент зупинки бою.

Відразу після зустрічі Гвоздик був госпіталізований в одну з клінік Філадельфії.

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