Головна Новини
15 листопада • оновлено в 11:37
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

Тільки у разі відмови: екссуперник Кличка влаштував підлянку Усику

1.9т
Читати матеріал російською

Український суперваж Олександр Усик боксуватиме з переможцем реваншу Джошуа – Руїс лише у тому разі, якщо він відмовиться від пояса Міжнародної боксерської федерації (IBF).

Таку заяву у коментарі Sky Sports зробила промоутерська компанія Top Rank, яка веде справи болгарина Кубрата Пулєва. 38-річний екссуперник Володимира Кличка є обов'язковим претендентом на чемпіонський бій по лінії IBF, і саме цей пояс має першим захищати найсильніший у бою Джошуа – Руїс.

Новини
"Добре рухається": Руїс оцінив свій бій з Усиком

Олександр Усик і Кубрат Пулєв

Олександр Усик і Кубрат Пулєв

"Наступний бій Кубрата Пулєва буде за чемпіонський пояс IBF. Якщо Джошуа або Руїс вирішать не боксувати з Пулєвим, то він битиметься за вакантний титул IBF", – заявили у Top Rank.

Зазначимо, що Усик є обов'язковим претендентом на бій за титул чемпіона світу за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO).

Нагадаємо, реванш Джошуа – Руїс відбудеться 7 грудня у Саудівській Аравії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик увійшов до топ-5 рейтингу суперважів за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC), вибивши росіянина Олександра Повєткіна.

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Джошуа – Руїс: реванш" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Джошуа – Руїс: реванш
Особи
Олександр Усик Кубрат Пулєв
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
2
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги