Тільки у разі відмови: екссуперник Кличка влаштував підлянку Усику

Український суперваж Олександр Усик боксуватиме з переможцем реваншу Джошуа – Руїс лише у тому разі, якщо він відмовиться від пояса Міжнародної боксерської федерації (IBF).
Таку заяву у коментарі Sky Sports зробила промоутерська компанія Top Rank, яка веде справи болгарина Кубрата Пулєва. 38-річний екссуперник Володимира Кличка є обов'язковим претендентом на чемпіонський бій по лінії IBF, і саме цей пояс має першим захищати найсильніший у бою Джошуа – Руїс.
Олександр Усик і Кубрат Пулєв
"Наступний бій Кубрата Пулєва буде за чемпіонський пояс IBF. Якщо Джошуа або Руїс вирішать не боксувати з Пулєвим, то він битиметься за вакантний титул IBF", – заявили у Top Rank.
Зазначимо, що Усик є обов'язковим претендентом на бій за титул чемпіона світу за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO).
Нагадаємо, реванш Джошуа – Руїс відбудеться 7 грудня у Саудівській Аравії.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик увійшов до топ-5 рейтингу суперважів за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC), вибивши росіянина Олександра Повєткіна.
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