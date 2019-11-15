Тільки у разі відмови: екссуперник Кличка влаштував підлянку Усику

Український суперваж Олександр Усик боксуватиме з переможцем реваншу Джошуа – Руїс лише у тому разі, якщо він відмовиться від пояса Міжнародної боксерської федерації (IBF).

Таку заяву у коментарі Sky Sports зробила промоутерська компанія Top Rank, яка веде справи болгарина Кубрата Пулєва. 38-річний екссуперник Володимира Кличка є обов'язковим претендентом на чемпіонський бій по лінії IBF, і саме цей пояс має першим захищати найсильніший у бою Джошуа – Руїс.

Олександр Усик і Кубрат Пулєв

"Наступний бій Кубрата Пулєва буде за чемпіонський пояс IBF. Якщо Джошуа або Руїс вирішать не боксувати з Пулєвим, то він битиметься за вакантний титул IBF", – заявили у Top Rank.

Зазначимо, що Усик є обов'язковим претендентом на бій за титул чемпіона світу за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO).

Нагадаємо, реванш Джошуа – Руїс відбудеться 7 грудня у Саудівській Аравії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик увійшов до топ-5 рейтингу суперважів за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC), вибивши росіянина Олександра Повєткіна.

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