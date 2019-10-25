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25 жовтня • оновлено в 16:58
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Тільки один бій: Ломаченко зробив відверте зізнання

3.9т Читати матеріал російською

Український боксер, чемпіон світу за версіями WBA і WBO Василь Ломаченко прокоментував присвоєння йому титулу "особливого" чемпіона WBC у легкій вазі.

Василь Ломаченко

Василь Ломаченко

"Це особлива подія для мене. Коли я був дитиною, я мріяв про світове чемпіонство і про пояс WBC. Тепер у мене їх два. Я завжди вважав бокс спортом, де є можливість битися з найкращими хлопцями. Але ми з вами знаємо про промоутерів, телеканали, це непросто. Однак тепер я вірю: ми зможемо організувати багато цікавих поєдинків. Чи мрію я стати абсолютним чемпіоном? Авжеж! Мені потрібен ще один бій! Чекаю 14 грудня, коли змагатимуться між собою Коммі й Лопес", – сказав українець.

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Крім того, за словами Ломаченка, він поки не планує переходити в інший дивізіон.

"Зараз мені комфортно в легкій вазі. Звичайно, якщо в майбутньому у нас буде цікава зустріч у напівлегкій вазі, то я спущуся заради цього", – додав Василь.

Нагадаємо, що надалі в планах Ломаченка – поєдинок з переможцем протистояння між Річардом Коммі й Теофімо Лопесом. Бій українця може відбутися на початку 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, промоутер Усика Едді Гірн назвав помилкою "особливий" статус Ломаченка.

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Василь Ломаченко
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