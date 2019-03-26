"Тільки еліта": екс-чемпіон світу дав гучний прогноз на Усика в хевівейті

Колишній чемпіон світу у важкій вазі Гленн МакКрорі не сумнівається в тому, що українець Олександр Усик стане великою проблемою для головних зірок хевівейту.

Дебют нашого співвітчизника в новій ваговій категорії запланований на середину травня. На думку британця, Усику будуть цікаві бої тільки з топовими бійцями.

Олександр Усик www.instagram.com/usykaa

"Його швидкість, рухи, техніка стануть великою проблемою для будь-кого. Подивимося, чи зможе він побити Уайлдера, Ф'юрі або Джошуа. Усику необхідно битися з суперважами. Дейв Аллен і Лукас Браун поб'ються на "О2 Арені" в Лондоні, а Усик на голову вищий за цих хлопців. З бійцями класу Дерека Чісори він розбереться, граючись. Тільки еліта стане для нього викликом", – цитує МакКрорі WBN.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дебютний бій Олександра Усика в суперважкій ваговій категорії можуть перенести через поєдинок американського чемпіона Деонтея Уайлдера.

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