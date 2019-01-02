''Ти слабкий'': Усик розповів про ''знущання'' в юності

Український боксер Олександр Усик розповів про особливості тренувань з першим тренером Сергієм Лапін. Наш спортсмен зізнався, що методи фахівця змушували його долати свої страхи.

"Я дуже вдячний своєму тренеру. Він обманював мене, по-дитячому, психологічно. Він навмисне це робив. Говорив, що треба тяжко працювати. Я прийшов в бокс в 15 років. Хлопці вже займалися по два-три роки і навіть мали якісь розряди, а я тільки прийшов. Мене не брали в клуб, а він взяв і все вийшло. Він говорив: "Ти не можеш! Ти слабкий!" Брав на понт. А тут як, тобі 17 років, ти сповнений сил і енергії. Хочеться бігти, підтягуватися", - розповів Усик про особливості тренувань в проекті "Сильні. З Оксаною Гнатишин".

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Нового року абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) записав привітання для фанатів. На відео наш боксер звернувся до шанувальників українською мовою.