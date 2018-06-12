Джошуа - Уайлдер: стали відомі деталі проведення супербою

Чемпіон світу за версією WBC у важкій вазі американець Деонтей Уайлдер дав свою згоду на бій з британцем Ентоні Джошуа на території суперника.

Про це "бронзовий бомбардувальник" (прізвисько Уайлдера) повідомив всім фанатам у своєму Twitter-акаунті.

🚨BREAKING NEWS🚨 for all you @anthonyfjoshua fans ... The $ 50M offer for him to fight me next in the US is still available . Today I even agreed to their offer to fight Joshua next in the UK. If he prefers the fight in the UK, the ball is in their court. It's up to them to choose. pic.twitter.com/03PE8sk5x0 - Deontay Wilder (@BronzeBomber) 11 червня 2018 р.

"Термінові новини для всіх фанатів Джошуа. Пропозиція в розмірі 50 мільйонів на бій зі мною все ще актуальна. Сьогодні я прийняв їхню пропозицію провести бій з Джошуа в Великобританії. Якщо він хоче битися в Британії - будь ласка, право вибору залишається за ними. Тепер все залежить від його команди", - написав Уайлдер.

Нагадаємо, Джошуа в драматичному поєдинку завдав поразки технічним нокаутом легендарному українцю Володимиру Кличку, після якої українець оголосив про завершення професійної кар'єри. Зараз в активі британця п'ять поясів: IBF, WBA, WBO, IBO.

У своєму останньому поєдинку Ентоні Джошуа розібрався з новозеландцем Джозефом Паркером, якого переміг за очками. Зараз в активі британця чотири поясів: IBF, WBA, WBO, IBO.

Як повідомляв OBOZREVATEL, AJ (прізвисько Джошуа) хоче, щоб Володимир Кличко був у його кутку під час бою з Деонтеєм Уайлдером.