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Джошуа - Уайлдер: стали відомі деталі проведення супербою

1.5тЧитати новину російською

Чемпіон світу за версією WBC у важкій вазі американець Деонтей Уайлдер дав свою згоду на бій з британцем Ентоні Джошуа на території суперника.

Про це "бронзовий бомбардувальник" (прізвисько Уайлдера) повідомив всім фанатам у своєму Twitter-акаунті.

"Термінові новини для всіх фанатів Джошуа. Пропозиція в розмірі 50 мільйонів на бій зі мною все ще актуальна. Сьогодні я прийняв їхню пропозицію провести бій з Джошуа в Великобританії. Якщо він хоче битися в Британії - будь ласка, право вибору залишається за ними. Тепер все залежить від його команди", - написав Уайлдер.

Нагадаємо, Джошуа в драматичному поєдинку завдав поразки технічним нокаутом легендарному українцю Володимиру Кличку, після якої українець оголосив про завершення професійної кар'єри. Зараз в активі британця п'ять поясів: IBF, WBA, WBO, IBO.

У своєму останньому поєдинку Ентоні Джошуа розібрався з новозеландцем Джозефом Паркером, якого переміг за очками. Зараз в активі британця чотири поясів: IBF, WBA, WBO, IBO.

Як повідомляв OBOZREVATEL, AJ (прізвисько Джошуа) хоче, щоб Володимир Кличко був у його кутку під час бою з Деонтеєм Уайлдером.

Особи
Деонтей УайлдерЕнтоні ДжошуаВолодимир Кличко
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