"Тепер Росії немає": довкола знаменитого українського боксера виникло багато суперечок

Авторитетний портал про бокс BoxRec вказав неправильне місце народження українця Сергія Дерев'янченка, який є родом із Феодосії, приписавши середньоваговика до Росії. Про це розповіла віце-президент Національної ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова.

"Ми з нетерпінням очікуємо на бій Сергія Дерев'янченка з Даніелем Джейкобсом. Буквально днями я з ним розмовляла. Ми коригували його профіль на BoxRec, тому що в країні народження у нього була записана Росія. У мене багато суперечок було з головним редактором порталу з цього приводу. Але ми відкоригували профіль Дерев'янченка. Тепер прапора і напису Russia у нього в профілі немає", - наводить слова Шатернікової Tribuna.com.

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