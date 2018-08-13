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"Тепер Росії немає": довкола знаменитого українського боксера виникло багато суперечок

35.2тЧитати новину російською

Авторитетний портал про бокс BoxRec вказав неправильне місце народження українця Сергія Дерев'янченка, який є родом із Феодосії, приписавши середньоваговика до Росії. Про це розповіла віце-президент Національної ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова.

"Ми з нетерпінням очікуємо на бій Сергія Дерев'янченка з Даніелем Джейкобсом. Буквально днями я з ним розмовляла. Ми коригували його профіль на BoxRec, тому що в країні народження у нього була записана Росія. У мене багато суперечок було з головним редактором порталу з цього приводу. Але ми відкоригували профіль Дерев'янченка. Тепер прапора і напису Russia у нього в профілі немає", - наводить слова Шатернікової Tribuna.com.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Аліна Шатернікова розповіла про те, як ризикував Олександр Усик своєю поїздкою в Москву на фінал Всесвітньої суперсерії боксу.

Особа
Сергій Дерев'янченко
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Комментарии на сайте не модерированы
Валевич Борис
Валевич Борис
Рашка только ворует все достижения украинцев и приписывая их себе ищет дешевой славы - бежать надо от этих скотов и как можно быстрее и дальше
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
Очередная перемога над агрессором
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Фух, напугали. Прочитал заголовок, думаю сейчас выгляну в окно а там нет России. Вокруг все в жовто-блакитные цвета покрашено, урны, скамейки, перила, памятники в вышиванках стоят, щеневмерла откуда то блевотиной растекается. Посмотрел, вроде все на месте, зеленые деревья, птицы поют, хохлятиной не воняет.
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Gordon Yury
Gordon Yury
Павлов Дмитрий, Рашки уже давно нет. Она уничтожена эффективными действиями спецслужб США, внедривших своих агентов в руководящие органы сначала СССР, а затем и российской федерации. Наиболее успешной была операция, проведенная агентом ЦРУ Ельциным который, прекрасно разобравшись в менталитете жителей залесья, назначил им постоянного царя - своего служку "МОЛЬ", под руководством которого деградация и развал залесья значительно ускорились. Не знаю, будет ли территория за поребриком окрашена, как ты пишешь "в жовто-блакитные цвета", но то, что триколор исчезнет с лица планеты ЗЕМЛЯ - это очевидно!
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