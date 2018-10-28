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Телеканал "Інтер" зганьбився з трансляцією чемпіонського бою українського боксера

1.1тЧитати матеріал російською

Телеканал "Інтер" показав у записі бій за звання чемпіона світу в середній вазі за версією IBF між українцем Сергієм Дерев'янченко і американцем Даніелем Джейкобс. На своєму сайті телевізійники обіцяли показати цей поєдинок в прямому ефірі, але по факту, обдурили уболівальників.

Трансляція поєдинку почалася о 06.30. До цього часу бій в Нью-Йорку вже завершився перемогою місцевого боксера.

Телеканал "Інтер" зганьбився з трансляцією чемпіонського бою українського боксера

Скріншот з сайту телеканалу "Інтер"

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Дерев'янченко - Джейкобс: кращі моменти чемпіонського бою українця

Нагадаємо, що бій Дерев'янченко - Джейкобс (35-2, 29 КО) завершився роздільним рішенням суддів на користь американця.

За підсумками зустрічі два представники суддівського корпусу віддали перемогу американцю (115: 112), а один - українцю (114: 113).

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