Телеканал "Інтер" зганьбився з трансляцією чемпіонського бою українського боксера

Телеканал "Інтер" показав у записі бій за звання чемпіона світу в середній вазі за версією IBF між українцем Сергієм Дерев'янченко і американцем Даніелем Джейкобс. На своєму сайті телевізійники обіцяли показати цей поєдинок в прямому ефірі, але по факту, обдурили уболівальників.

Трансляція поєдинку почалася о 06.30. До цього часу бій в Нью-Йорку вже завершився перемогою місцевого боксера.

Скріншот з сайту телеканалу "Інтер"

Нагадаємо, що бій Дерев'янченко - Джейкобс (35-2, 29 КО) завершився роздільним рішенням суддів на користь американця.

За підсумками зустрічі два представники суддівського корпусу віддали перемогу американцю (115: 112), а один - українцю (114: 113).