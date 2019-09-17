"Таких, як він..." Берінчика нахабно образили перед чемпіонським боєм

5 жовтня непереможений український боксер Денис Берінчик проведе в Броварах захист титулу інтернаціонального чемпіона за версією WBO в легкій вазі.

Як повідомила пресслужба K2 Promotions, суперником Дениса буде мексиканець Патріціо Лопес Морено, у якого в активі 26 перемог у професійній кар'єрі (19 нокаутів) і 3 поразки.

Схоже, мексиканець досконало володіє майстерністю трештоку (висловлювання на адресу суперника, частіше образливі, перед боєм) і щосили розігріває аудиторію. Так, за декілька тижнів до поєдинку з Берінчиком він назвав українця "прохідним боксером", заявивши, що впевнений у легкій перемозі.

"Денис Берінчик — прохідний боксер. Незважаючи на його олімпійський досвід і титули в професіоналах, він не представляє для мене загрози. Я народився і виріс у Мексиці, в нас таких спаринг-партнерів, як Денис, у дитячий групі б'ють по декілька за тренування. Тому я лечу в Україну за поясом WBO, і ніхто мене не зупинить", — зазначив Морено.

Бій Берінчик — Морено відбудеться 5 жовтня в Броварах на арені "Термінал". Також цього вечора на ринг вийдуть Дмитро Митрофанов і Олег Малиновський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Денис Берінчик завоював титул WBO International у грудні 2018 року, нокаутувавши філіппінця Росекі Крістобаля, а в квітні цього року успішно захистив у поєдинку з досвідченим японцем Ніхіто Аракавою.

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