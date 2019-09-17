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17 вересня • оновлено в 13:34
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"Таких, як він..." Берінчика нахабно образили перед чемпіонським боєм

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5 жовтня непереможений український боксер Денис Берінчик проведе в Броварах захист титулу інтернаціонального чемпіона за версією WBO в легкій вазі.

Як повідомила пресслужба K2 Promotions, суперником Дениса буде мексиканець Патріціо Лопес Морено, у якого в активі 26 перемог у професійній кар'єрі (19 нокаутів) і 3 поразки.

Визначився суперник Дениса Берінчіка на Поєдинок 5 жовтня! 🔥🔥🔥 5️⃣жовтня в ТРЦ "Термінал" @ terminal.brovary Денис Берінчік (11-0-0, 7 КО) @berinchyk проведе захист титулу Інтернаціонального чемпіона за версією WBO @worldboxingorg у легкий вазі. Суперники Дениса буде представник Мексики Патріціо Лопес Морено (26-3-0, 19 КО). 🇺🇦🇲🇽🥊🥊💪🏻🔝🔥Квіткі @karabas_com ☝🏻 🥊 #berinchykmoreno #berinchyk # Берінчик # берінчік # Малиновський # малиновский #malina #malinovskiy #mytrofanov # Митрофанов # беселія # Беселія #beselia #boxing #wbo #internationalwbo # бокс # чемпіон #champion # чемпіон # k2promotions # k2promotionsukraine # k2ukraine

Публікація від K2 Promotions Ukraine (@ k2promotionsukraine)

Схоже, мексиканець досконало володіє майстерністю трештоку (висловлювання на адресу суперника, частіше образливі, перед боєм) і щосили розігріває аудиторію. Так, за декілька тижнів до поєдинку з Берінчиком він назвав українця "прохідним боксером", заявивши, що впевнений у легкій перемозі.

"Денис Берінчик — прохідний боксер. Незважаючи на його олімпійський досвід і титули в професіоналах, він не представляє для мене загрози. Я народився і виріс у Мексиці, в нас таких спаринг-партнерів, як Денис, у дитячий групі б'ють по декілька за тренування. Тому я лечу в Україну за поясом WBO, і ніхто мене не зупинить", — зазначив Морено.

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Бій Берінчик — Морено відбудеться 5 жовтня в Броварах на арені "Термінал". Також цього вечора на ринг вийдуть Дмитро Митрофанов і Олег Малиновський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Денис Берінчик завоював титул WBO International у грудні 2018 року, нокаутувавши філіппінця Росекі Крістобаля, а в квітні цього року успішно захистив у поєдинку з досвідченим японцем Ніхіто Аракавою.

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Особа
Денис Берінчик
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