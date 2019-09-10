"Так Лома "зіллє" чи ні?" Василь несподівано висловився про "договірняки" у боксі

Український суперчемпіон Василь Ломаченко заявив, що не виключає підставних боїв в боксі, але сам в них ніколи не буде брати участь.

Зокрема, журналіст Сергій Долбилов запитав у спортсмена, як він реагує на слова деяких людей, що його бої можуть бути підлаштовано.

"Люди мають право на таку думку. Але це слова, які не несуть під собою ніяких доказів. Це всього лише припущення людей і, напевно, те, що вони хочуть бачити. Якби вони могли привести приклад, що з Кличком і Ф'юрі було все схоплено... Наведіть приклад. Може бути це дійсно так, але у нас немає доказів. Ми розуміємо, що це можливо, але це всього лише думка. Я знаю точно, що не буду "зливати". У мене дуже велике самолюбство", – сказав Ломаченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко може в грудні провести бій в Австралії з місцевим претендентом Джорджем Камбососом.

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