"Так є і так буде!" У Ломаченка у відповідь на скандал опублікували патріотичне відео

У мережі продовжує набирати обертів скандал довкола українського суперчемпіона Василя Ломаченка, який опублікував в Instagram відео з російським спецназом.

Ролик викликав хвилю обурення з боку українців, а сам боксер звернувся до шанувальників віршем, в якому назвав росіян братами. У відповідь на критику Василя так само виступили на офіційній сторінці Ломаченка та Олександра Усика в Instagram LomUs Official. Тут було опубліковано ролик із перемогами легковаговика на різних турнірах, після якого він виходив на ринг з українським прапором.

"Так було, так є і так буде", – підписали відео автори.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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