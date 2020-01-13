"Так є і так буде!" У Ломаченка у відповідь на скандал опублікували патріотичне відео

У мережі продовжує набирати обертів скандал довкола українського суперчемпіона Василя Ломаченка, який опублікував в Instagram відео з російським спецназом.
Ролик викликав хвилю обурення з боку українців, а сам боксер звернувся до шанувальників віршем, в якому назвав росіян братами. У відповідь на критику Василя так само виступили на офіційній сторінці Ломаченка та Олександра Усика в Instagram LomUs Official. Тут було опубліковано ролик із перемогами легковаговика на різних турнірах, після якого він виходив на ринг з українським прапором.
"Так було, так є і так буде", – підписали відео автори.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Василь Ломаченко опублікував ролик, в якому прославляється "сила православного духу", а також дякують "ввічливим людям".
Українці гнівно відреагували на відео, а один із фанатів запропонував включити боксера до списку на обмін військовополоненими з Росією.
Шоумен Сергій Притула висміяв Ломаченка, запитавши його, чому на відео немає бурятських танкістів.
Крім того, колишній атошник Роберто Моралес жорстко пройшовся по українських спортсменах, назвавши їх гомосовєтікусами.
Сам Ломаченко записав відповідь до фанатів, заявивши, що суть ролика не в російському прапорі на шевронах спецназівців.
Вболівальники потужно відреагували на звернення Василя, написавши йому відповідь у віршах.
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