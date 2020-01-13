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13 січня • оновлено в 19:16
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"Так є і так буде!" У Ломаченка у відповідь на скандал опублікували патріотичне відео

3.3т
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У мережі продовжує набирати обертів скандал довкола українського суперчемпіона Василя Ломаченка, який опублікував в Instagram відео з російським спецназом.

Ролик викликав хвилю обурення з боку українців, а сам боксер звернувся до шанувальників віршем, в якому назвав росіян братами. У відповідь на критику Василя так само виступили на офіційній сторінці Ломаченка та Олександра Усика в Instagram LomUs Official. Тут було опубліковано ролик із перемогами легковаговика на різних турнірах, після якого він виходив на ринг з українським прапором.

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Lomachenko 🏆

Публікація від 🇺🇦LomUs ™ ️🇺🇦 (@lomus_official)

"Так було, так є і так буде", – підписали відео автори.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особа
Василь Ломаченко
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Червоний Данило
Червоний Данило
проблемы ломанченко в том, что он хочет одной жoпой на 2 базара быть! как говорится и рыбку съесть, и на xyй сесть! если ты украинец и за Украину в целом, то будь мужиком а не тряпкой, об этом заявить! почему ты не прославляешь украинских бойцов ВСУ? воинов УПА? Гетьманов и козаков???
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Bilous Olexa
Bilous Olexa
Чікаго-2007 можна було сюди не тулити. Там дійсно було прославлення сили православного (московського) духу.
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Bilous Olexa
Bilous Olexa
Ломаченко пішов шляхом Гвоздіка-Цвяшка, який став багато балакати про єдиний нарід, "какая разніца" тощо й був нещадно битий "вєлікоросом", бо ментальність малороса в'яже по руках і ногах. Щось стає стрьомно за нашу недолугу легенду перед ґерцем з молодим і сильним Лопесом.
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