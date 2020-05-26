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26 травня • оновлено в 21:57
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Тайсон заявив, що не може дочекатися смерті

1.6т
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Легендарний американський боксер Майк Тайсон зізнався, що дуже хоче завершити своє існування в цьому світі.

Майк Тайсон

Майк Тайсон

"Я знав, що існувала ймовірність, що я помру під час тренування або під час бою. Я знав це. Але я не боявся, тому що думав: якщо хтось збереться помирати, я буду тим, хто зробить вбивство. Впевненість у собі була способом виживання. Однак тепер, виходячи з мого досвіду, виходячи з того, у що я вірю, що знаю про неіснування, чим більше я знаю, тим сильніше зростає моя готовність померти. Дивно це говорити, але я не можу дочекатися [смерті] . я знаю, що так можна наговорити [смерть] на себе, але я не думаю, що Бог створив нас для того, щоб ми жили в світі, заснованому на страху ", – цитує Тайсона Daily Star.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Тайсон описав найгірший момент у своєму житті.

Крім того, Залізний Майк зізнався, що за часів молодості не міг контролювати своє лібідо і влаштовував оргії.

Раніше Тайсон в новому кліпі американського репера Емінема на пісню Godzilla відправив знаменитого артиста в глибокий нокаут.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Майк Тайсон
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