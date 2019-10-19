Британський суперважковаговик Тайсон Ф'юрі (29-0-1, 20 КО) зачепив українця Олександра Усика (17-0, 13 КО) на арені в Філадельфії.

Перед поєдинком за два чемпіонські пояси між Олександром Гвоздиком і Артуром Бетербієвим Циганський король пробирався на свої глядацькі місця, коли помітив Усика.

Британець не зміг пройти повз, і змусив українця піднятися, щоб оцінити його габарити.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч Гвоздик - Бетербієв пройшла в США і завершилася технічним нокаутом від росіянина.

Пізніше з'явилося відео ключового моменту, який коштував українцеві титулу.

Крім того, були опубліковані суддівські записки, з яких стало відомо, хто перемагав на момент зупинки бою.

Відразу після зустрічі Гвоздик був госпіталізований в одну з клінік Філадельфії.

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