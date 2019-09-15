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15 вересня • оновлено в 11:02
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Тайсон Ф'юрі - Валлін: весь бій на відео

2.3т Читати матеріал російською

Лінійний чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (29-0-1, 20 КО) здобув непросту перемогу над 28-річним шведським боксером Отто Валліном (20-1, 13 КО).

Незважаючи на те, що поєдинок завершився одноголосним рішенням суддів з рахунком 118-110, 117-111 і 116-112, цей бій став дуже непростим для британця.

У третьому раунді 31-річний Ф'юрі отримав криваве розсічення. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися повний запис зустрічі.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, свій попередній бій Ф'юрі провів 15 червня, перемігши німця Тома Шварца (25-1, 17 КО).

2 грудня 2018 року Ф'юрі провів поєдинок проти чемпіона світу за версією WBC Деонтея Уайлдера.

Бій на арені Staples Center в Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія, США) несподівано завершився внічию. Після безлічі невдалих переговорів про матч-реванш, сторони в травні нарешті змогли домовитися про повторну зустріч.

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Особа
Тайсон Ф'юрі
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