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Тайсон Ф'юрі послав на три букви промоутера Усика

42.8тЧитати матеріал російською

Колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі (27-0-1, 19 КО) відзначився скандальним відео під час одного зі своїх тренувань.

У ролику британець спробував себе в ролі реп-виконавця, нецензурно вилаявшись в сторону со-промоутера українського боксера Олександра Усика.

Ф'юрі адресував рядки з композиції Емінема "Without me" Едді Хiрну, замінивши слова "F*ck you, Debbie!" на "F*ck you, Eddie!".

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Офіційно: реванш Уайлдер — Ф'юрі зірваний

Нагадаємо, що раніше Тайсон різко прокоментував майбутній бій між британцем Ентоні Джошуа (22-0, 21 КО) і американцем Джарреллом Міллером (23-0-1, 20 КО), назвавши боксерів "низькопробними бомжами".

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Особи
Тайсон Ф'юріЕдді Хірн
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Livesey David
Livesey David
Хахлов посылают на )(уй все кому не лень.
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