Тайсон Ф'юрі послав на три букви промоутера Усика

Колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі (27-0-1, 19 КО) відзначився скандальним відео під час одного зі своїх тренувань.

У ролику британець спробував себе в ролі реп-виконавця, нецензурно вилаявшись в сторону со-промоутера українського боксера Олександра Усика.

Ф'юрі адресував рядки з композиції Емінема "Without me" Едді Хiрну, замінивши слова "F*ck you, Debbie!" на "F*ck you, Eddie!".

Нагадаємо, що раніше Тайсон різко прокоментував майбутній бій між британцем Ентоні Джошуа (22-0, 21 КО) і американцем Джарреллом Міллером (23-0-1, 20 КО), назвавши боксерів "низькопробними бомжами".

