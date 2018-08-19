Тайсон Ф'юрі переміг італійського "мішка"

Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (27-0, 19 КО) переміг італійця Франческо П'янету (35-5-1, 21 КО). Бій в північноірландському місті Белфаст завершився перемогою британця за очками, яка стала нього другий після повернення у великий бокс.

30-річний Ф'юрі володів ініціативою з самого початку бою, але так і не зміг нокаутувати італійця. Після 10 раундів єдиний рефері, який працював на цій зустрічі, присудив перемогу Тайсону з рахунком 100: 90.

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Відзначимо, що в травні 2013 року П'янету побив Володимир Кличко. Відправивши свого суперника в нокдаун в 4 і 5 раунді, в шостому українець провів комбінацію "лівий джеб - правий прямий - лівий боковий".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Тайсон Ф'юрі, перемігши 28 листопада 2015 року Володимира Кличка, відмовився від бою-реваншу і призупинив кар'єру.